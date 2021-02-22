Фотофакт: в Сочи начались переговоры Лукашенко и Путина без галстуков. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого".

Сегодня, 22 февраля в Красной поляне (это курортный поселок вблизи Сочи) начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщается, встреча двух президентов началась примерно в 14:40. Telegram-канал “Пул Первого” сопроводил эту новость фотографией, где Александр Лукашенко выходит из деревянного коттеджа. Одет он неоцифиально: черные брюки, синяя майка и синий бомбер. Путин для переговоров выбрал синие джинсы, голубую рубашку и серый пиджак.

Как стало известно, также в программе у президентов также – совместный обед и катание на горных лыжах.

Фотофакт: в Сочи начались переговоры Лукашенко и Путина без галстуков. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, переговоры проходят там же, где они проходили в феврале прошлого года – в комплексе горнолыжного курорта, который принадлежит «Газпрому». А именно - на закрытой территории пятизвездочного «Гранд Отеля». На территории - деревянные виллы, рестораны, спа и огромный открытый бассейн.

Напомним, Александр Лукашенко находится в Сочи уже четвертый день – президентский Boeing 767 прилетел туда еще днем в пятницу. Чем занимался президент все это время – не сообщается. Однако известно, что Лукашенко любит проводить время в Сочи и кататься там на лыжах. Например, ровно год назад «Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу. А еще год назад в Сочи Александр Лукашенко брал с собой младшего сына Николая - они играли в хоккей с Путиным. Кто сопровождает Александра Лукашенко в этот раз - пока неизвестно.

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