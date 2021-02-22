Контрабандный рекорд! Партию сигарет из Беларуси на $7,4 задержали в Польше

Коробки с блоками сигарет были "замурованы" в полые контейнеры из досок. Фото: стоп-кадр | видео Straż Graniczna.

О том, что польские пограничники перехватили рекордную партию сигарет из Беларуси, сообщил местный ресурс polsatnews.pl.

Рекордный контрабандный груз оценивается предварительно в 7,4 миллиона долларов. Это самая большая в истории партия белорусских контрабандных сигарет, со слов правоохранителей.

Нелегальный груз задержали в автомобильном погранпереходе в Кузнице Белостокской (сопредельный с белорусской стороны - Брузги). Две польские фуры, которые по документам везли пиломатериалы, были нагружены 1,8 миллиона пачек сигарет. Пачки сигарет в коробках были «замурованы» в полые коробы из досок.

По факту задержания контрабандного груза польские правоохранители ведут расследование. Фото: gov.pl.

Стоимость контрабандного груза составляет около 27,5 миллиона злотых или примерно 7,14 миллиона долларов США.

- Это самая крупная попытка провоза контрабандных сигарет через польскую границу, которую когда-либо пресекали пограничники, - прокомментировала пресс-службе Подляского погрануправления.

В пограничном управлении подсчитали, что если бы контрабандные белорусские сигареты попали на внутренний рынок Польши, то казначейство потеряло бы свыше 44,8 миллиона злотых.

По данному факту против трех граждан Польши, 19-ти, 21- и 55-летних мужчин, инициировано расследование. Они задержаны на 3 месяца, а если их вина будет доказана, могут лишиться свободы на 10 лет.

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