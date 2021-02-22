Госатомнадзор официально: Белорусскую АЭС отключили от сети на неделю, реактор в холодном состоянии

Реакторная установка БелАЭС будет около недели находиться в холодном состоянии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что первый энергоблок Белорусской АЭС планово отключили от сети в субботу, 20 февраля. В Госатомнадзоре рассказали для чего и насколько.

Так, по словам Леонида Дедуля, первого замначальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, плановое отключение первого энергоблока БелАЭС продлится неделю, пишет БелТА.

Представитель Госатомнадзора уточнил, что на Островецкой атомной станции проводятся испытания и регламентные работы, для чего и провели плановую остановку энергоблока, соответствуя программе этапа опытно-промышленной эксплуатации.

- Сейчас реакторная установка в холодном состоянии, то есть процессы выработки электроэнергии приостановлены. Это рабочие моменты, и данные действия не должны вызывать беспокойство у населения, - прокомментировал Дедуль.

Спустя примерно неделю после выполнения регламентных работ руководство станции должно будет проинформировать Госатомнадзор о том, что готово к переводу реакторной установки в горячее состояние и генерации.

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