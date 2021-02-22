Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи: что известно к этому часу.

Сегодня, 22 февраля в Красной поляне (это курортный поселок вблизи Сочи) начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщается, встреча двух президентов началась примерно в 14:40. Сначала традиционный обмен любезностями. Путин похвалил белорусские продукты. Лукашенко в это время что-то конспектировал в блокнот.

Вот о чем говорили:

- Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Ее производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.

- Осталось 6-7 дорожных карт, по которым работают правительства (из тридцати).

А еще Лукашенко прокомментировал неформальность встречи:

- Серьезные переговоры в обычной одежде - это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы, - цитирует президента Беларуси Telegram-канал “Пул Первого”.

Этот же канал сообщает, что первая часть переговоров длилась около часа. После этого президенты уехали кататься на горных лыжах. После чего состоится запланированный обед, к которому присоединится Дмитрий Медведев.

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