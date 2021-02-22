При въезде в Польшу у всех будут требовать отрицательный тест на COVID-19

В Польше будут требовать от въезжающих отрицательный тест на коронавирус. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что власти Польши намерены в течение последней недели февраля 2021-го года сделать обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну на всех границах (как наземной, так и воздушной), сообщило ТАСС со ссылкой на польский ресурс TVN24.

Такое нововведение проанонсировал Адам Недзельский, глава польского Минздрава. Так по словам министра здравоохранения, уже на текущей неделе при въезде в Польшу могут начать требовать отрицательный тест на COVID-19. Если теста не будет, то человека не развернут на границе, но могут отправить на 10-дневную самоизоляцию.

При предъявлении отрицательного теста на коронавирус, человека не будут отправлять на 10-дневную самоизоляцию. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Мы думаем, чтобы осуществить это уже к концу текущей недели. Сейчас дорабатываются правила, детали, идет подготовка служб. Так как это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны. В погранохране сообщили, что им нужно для достижения оперативной готовности в отдельных погранпереходах минимум 48 часов, - заметил польский министр.

Также Недзельский подчеркнул, что проверку тестов на «ковид» при въезде в Польшу будут осуществлять кроме прочего также и на западной и южной госграницах.

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