Официально в Минске зарегистрировано 816 безработных, но по базам данных их более 50 тысяч человек

На каждого безработного минчанина есть примерно 22 вакансии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Минске официально зарегистрированы 816 безработных человек, на каждого из которого приходится примерно по 22 вакансии, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в телеграм-канале «Минск. Официально». Такие цифры были озвучены во время оперативного совещания с главой Минска Владимиром Кухаревым.

Так, говоря о занятости минчан, в Мингорисполкоме заметили, что официально зарегистрированы на город-миллионник всего 816 безработных граждан. Каждый из них может рассчитывать в среднем примерно на 22 вакантных места работы.

- Вместе с тем, по базам данных незанятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тысяч длительно неработающих граждан, около 38,7 тысячи из них не работают свыше года. При этом есть еще 10,2 тысячи человек, зарегистрированных, как не имеющие индивидуального личного счета в ФСЗН, то есть те, которые не работали никогда, - прокомментировали в пресс-службе.

В Минске будут привлекать к ответственности за "подснежники", которые мешают проезду снегоуборочной техники. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Решать вопрос с безработицей поручено Комитету по труду, занятости и соцзащите, а также налоговой службе Минска. Они должны «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города».

Кроме того, на совещание мэр Минска Владимир Кухарев поднял тему дорог в столице и уборки снега. Службам председатель Мингорисполкома поручил проверить улично-дорожную сеть и привлечь к ответственности балансодержателей тех улиц, на которых до сих пор не убран снег и есть мешающие уборке снега припаркованные авто.

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