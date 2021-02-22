Фотофакт: Лукашенко и Путин катаются на лыжах в Сочи. Кадр телеканала "Россия 24".

После часовых переговоров, Александр Лукашенко и Владимир Путин немного покатались на горных лыжах. Появилось видео возвращения президентов «на базу». Лукашенко был в черном лыжном костюме японской фирмы Descente. Правда, несколько «тюнингованным»: на груди пришит герб Беларуси. Плюс черные перчатки и черный шлем. Путин был в сине-красном костюме с белой полоской, в белых перчатках и черном шлеме. Вернувшись в резиденцию, оба президенрта разошлись, чтобы переодеться – впереди запланирован совместный обед.

Фотофакт: Лукашенко и Путин покатались на лыжах в Сочи. Фото: Telegram-канал “Пул Первого”.

Напомним, 22 февраля в Красной поляне (это курортный поселок вблизи Сочи) начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча двух президентов началась в 14:40. Сначала был традиционный обмен любезностями. Путин похвалил белорусские продукты. Лукашенко в это время что-то конспектировал в блокнот.

Вот о чем говорили:

- Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Ее производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.

- Осталось 6-7 дорожных карт, по которым работают правительства (из тридцати).

А еще Лукашенко прокомментировал неформальность встречи:

- Серьезные переговоры в обычной одежде - это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы, - цитирует президента Беларуси Telegram-канал “Пул Первого”.

Первая часть переговоров длилась около часа. После этого президенты уехали кататься на горных лыжах. После чего состоится запланированный обед, к которому присоединится Дмитрий Медведев.

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