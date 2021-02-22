В Минской области за сутки на железной дороге погибли двое

21 февраля в Беларуси на железной дороге погибли женщина и мужчина. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что за одни сутки 21 февраля в Беларуси под колесами поездов погибли два человека, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Трагедии произошли в Минске и в Смолевичах. Так днем в воскресенье, 21 февраля, под колеса поезда Минск - Светлогорск на остановочном пункте «Лошица» попала 68-летняя местная жительница. Женщина скончалась от полученных травм.

Другая трагедия произошла на остановке «Заречное» в Смолевичах. Около 20.36 часов под пассажирский состав Орша - Минск попал 46-летний мужчина, он так же погиб.

- По данным фактам проводится проверка, - уточнили в МВД.

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