В Минской области за сутки на железной дороге погибли двое

21 февраля в Беларуси на железной дороге погибли женщина и мужчина.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что за одни сутки 21 февраля в Беларуси под колесами поездов погибли два человека, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу МВД.
Трагедии произошли в Минске и в Смолевичах. Так днем в воскресенье, 21 февраля, под колеса поезда Минск - Светлогорск на остановочном пункте «Лошица» попала 68-летняя местная жительница. Женщина скончалась от полученных травм.
Другая трагедия произошла на остановке «Заречное» в Смолевичах. Около 20.36 часов под пассажирский состав Орша - Минск попал 46-летний мужчина, он так же погиб.
- По данным фактам проводится проверка, - уточнили в МВД.
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