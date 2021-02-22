Полковник Кривоносов после рукопожатия с Лукашенко передал «заряд энергии» коллегам

Полковник Кривоносов показал, как передал "заряд энергии и решителньости" от Лукашенко

Участник Всебелорусского народного собрания полковник Кривоносов, который попросил у Александра Лукашенко во время ВНС «заряд энергии», поделился им со своими коллегами.

Видеоролик опубликован в Telegram-канале «На страже Родины».

«Полковник Андрей Кривоносов поделился с военнослужащими Гомельского гарнизона зарядом энергии и решимости, полученным от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко», – говорится в описании к видеоролику.

Более того, Кривоносов добавил, что это не разовая акция: эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.

Напомним, что сам он не смог выступить на ВНС из-за лимита времени, но решил компенсировать это и попросил у Лукашенко получить от него «заряд энергии», пожав руку.