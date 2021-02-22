Фотофакт. Под Барановичами в феврале проснулись комары: и это не шутка!

Прилетел комарик... Февраль 2021-го года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Давненько в Беларуси не было такой снежной и морозной зимы, как в этом году. Теплая зима всегда предрекала белорусам нашествие весной клещей, а летом - комаров и мошек. Но мы были уверены, хорошие морозы 2021-го года, снег по колено, а то и выше, надолго застрахуют нас от жужжащей мошкары. А вот и нет!

Еще 21 февраля гуляя по заснеженному лесу у водохранилища Мышанка под Барановичами корреспондент «Комсомолки» обнаружила… комара. Термистор в машине (Прим.: устройство в авто, определяющее температуру окружающего воздуха) в этот день показывал +4,5 градуса.

Комары, которые впадают в спячку, просыпаются, когда ночные температуры не опускаются ниже +10 градусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Видимо потепление и греющее солнце ввели комара в заблуждение. Одинокий он вяло летал над подтаявшими сугробами, его было легко поймать рукой. А когда я его отпустила, он также вяленько полетел прочь, - рассказала наша журналистка.

Вообще, февраль для комаров это, конечно, не подходящий сезон. Обычно «комариное время» начинается гораздо позже, когда ночные температуры становятся не ниже +10 градусов. Но есть такие виды комаров, которые впадают в спячку зимой и просыпаются так же, когда становится теплее.

Третьим вариантом необычного комариного явления в феврале, могло стать вылупление комара из мотыля - популярной наживки у рыбаков, в том числе, и на зимней рыбалке.

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