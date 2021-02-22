«Как бы кто ни троллил». Лукашенко рассказал, когда в Беларуси начнут выпускать собственную вакцину и похвалил российскую

Лукашенко рассказал, когда в Беларуси начнут выпускать собственную вакцину и похвалил российскую. Фото: пресс-служба президента

На встрече с Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля Александр Лукашенко отметил уровень образования в российских вузах и в этой связи коснулся темы производства вакцин от COVID-19. Говоря о достижениях российских ученых, Лукашенко сказал, что «и наше немножко там есть с советских времен - производство вакцин». По его словам, в Беларуси помимо трех зарегистрированных вакцин есть «еще в разработке», и Беларусь тоже «идет этим путем». А именно - к осени в республике получат свою вакцину, пообещал Лукашенко.

При этом Путин заметил, что технологии для производства вакцины против ковида Беларуси предоставила РФ. Лукашенко добавил, что в марте в республике начнется производство вакцины по российским технологиям. В то же время в феврале и марте Путин анонсировал новые поставки в Беларусь российской вакцины. Ни с кем РФ «так плотно» не взаимодействует в этом вопросе, акцентировал внимание президент России.

В свою очередь Лукашенко заявил, что заболеваемость коронавирусом «резко начала снижаться сейчас»:

- Дай Бог, к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю, - цитирует пресс-служба президента. По его словам, Беларусь и РФ в последнее время - на примерно одинаковом уровне по заболеваемости.

Также Лукашенко рассказал об уже прошедшей в стране вакцинации, которую прошли «практически все врачи»:

- Сейчас педагогов начали и торговых работников - тех, кто больше контакт имеет с людьми. Поэтому это очень серьезная поддержка, - сказал Лукашенко, положительно отозвавшись о российской вакцине, назвав ее «самой эффективной» - Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород.