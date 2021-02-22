В Минобороны заявили, что в 2021 году примут дополнительные меры для нацбезопасности, если Запад продолжит "эскалацию напряженности"

Начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов. Фото: Ян Горбанюк, «Ваяр»

Министерство обороны Беларуси считает, что страны Запада проводят политику эскалации напряженности, если это продолжится, то военное ведомство РБ намерено принимать дополнительные шаги в сфере национальной безопасности в 2021-м. Такое заявление распространила пресс-служба Минобороны.

Там отметили, что начальник Департамента международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов довел до иностранных военных атташе позицию Министерства обороны 22 февраля. Он выступил на брифинге и заявил, что в минувшем году на международное военное сотрудничество оказали влияние два главных фактора – это пандемия и «неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа».

– Реакция на выборы президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений. Создавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки, – заявил Воинов.

Более того, в Минобороны утверждают, что есть факты развертывания европейского сегмента системы ПРО.

– Приведены факты планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тысяч американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения «Защитник Европы-2020», – сказано в сообщении.

Кроме того, до военных атташе довели позицию Беларуси «о необходимости конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности и конкретные меры их реализации».

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