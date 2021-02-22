В Минске мужчину приговорили к 13 годам колонии за нападение на милиционеров. Не на протестах

В Минске мужчину приговорили к 13 годам колонии за нападение на милиционеров. Фото: скриншот видео УВД

Приговор по очередному делу за насилие в отношении милиционера вынесли в Минске. Правда, инцидент приозошел не во время уличных акций, а обвиняемому инкриминировали сразу две статьи, причем одна из них - покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка.

Дело было 30 августа в Молодечно. Наряд возвращался с вызова и заметил мужчину, который показывал непристойные жесты. Внешне хулиган выглядел пьяным.

- Когда правоохранители остановились для разбирательства, агрессивно настроенный гражданин достал два ножа и набросился на милиционеров, - рассказывают в УВД Минского облисполкома.

Мужчина порезал двух сотрудников - у одного потерпевшего колотая рана в затылочной области, у другого - резаная рана голени. А нападавший действительно был пьян, причем, сильно - у него нашли аж 3 промилле алкоголя.

Дело рассматривал Минский областной суд и приговорил 61-летнего обвиняемого к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще мужчина должен будет пройти принудительный курс лечения от хронического алкоголизма. А также - выплатить потерпевшим в целом 5 тысяч рублей.