Квадрокоптер с сигаретами перехватили возле белорусско-польской границы. Фото: Брестской погрангруппы

Вновь беспилотный летательный аппарат с грузом сигарет перехватили брестские пограничники. На днях в Каменецком районе вблизи деревни Чижевичи нашли небольшой груз сигарет - которые смог бы транспортировать самодельный винтокрылый аппарат. С его помощью контрабандисты хотели незаконно переместить табак через границу в Польшу.

Сейчас проходят проверочные мероприятия, рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев, и добавил, что вместе с рюкзаком и сигаретами найден также рюкзак с запасными аккумуляторами и пультом управления дрона - все это, спрятанное между рулонов соломы, изъяли стражи границы.

Контрабанду нашли среди рулонов соломы. Фото: Брестской погрангруппы

В Брестской погрангруппе напомнили, что похожий случай был в конце октября 2020 года в Брестском районе. Тогда коптер перехватили с помощью технической новинки - радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2».