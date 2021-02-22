В ВОЗ назвали условие, когда вакцина от коронавируса будет бесполезна

В ВОЗ назвали условие, когда вакцинанция будет эффективная Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали условие, лишь при выполнении которого вакцинация от коронавируса будет эффективна.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, она должна проводиться повсеместно, только в таком случае будет эффект. Видео с его выступлением опубликовано на YouTube-канале организации.

Гебрейесус призвал все страны проводить вакцинацию, инчае будут появляться новые штаммы коронавируса.

– В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными, – сказал он.

Глава ВОЗ также добавил: если в развивающихся странах не будет вакцины, то возникнут проблемы и у богатых государств. В связи с этим Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от COVID-19 нужно прививать не только их, но жителей других стран.

В настоящее время количество подтвержденных случаев в мире за все время пандемии уже превысило 111 миллионов, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего заболевших зарегистрированы в США, Индии и Бразилии.

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