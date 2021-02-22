С 23 февраля топливо в Беларуси вновь дорожает на 1 копейку Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тем, кто вдруг решит подарить любимому ко Дню защитника Отечества что-нибудь небанальное - например, полный бак для его красотки-авто, нужно учесть, что затрат будет больше. С 23 февраля цены на моторное топливо на автозаправках вновь повысятся на 1 копейку. На фоне роста мировых котировок нефти - объяснили в концерне «Белнефтехим», отметив, что продолжают «реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».

Таким образом, бензин АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо будут стоить по 1,84 руб. за литр, АИ-92-К5-Евро - 1,74 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,06 руб. Напомним, последнее подорожание топлива было неделю назад. А в целом с начала года это уже четвертое подорожание. Каждый раз - на одну копейку.

Отметим, что действительно в последнее время углеводороды подорожали - цена на нефть Brent превышала $65 впервые с января прошлого года.