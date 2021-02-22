Евросоюз рассмотрит вариант расширения санкций в отношении белорусских властей

Митинг в Минске на проспекте Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси могут расшириться. О том, что этот вопрос рассмотрят в ЕС, заявил 22 февраля во время пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он сообщил, что главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник рассказали о продолжении преследования гражданского общества со стороны белорусских властей, в связи с чем в Евросоюзе изучат дальнейшие санкции.

– Что касается Беларуси, репрессии и нападки на гражданское общество и граждан со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим принятие дальнейших санкций, а тем временем мы будем поддерживать белорусский народ и их законное требование демократии, – сказал Боррель, его цитирует «РИА Новости».

Недавно команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщила, что ждет рассмотрения четвертого пакета санкций против белорусских чиновников и силовиков в конце февраля – начале марта.

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Он добавила, что «это насмешка, и режим Лукашенко смеется» (подробности).

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По его словам, обсудят новый пакет санкций в Брюсселе уже 22 февраля (подробности).