На каком месте у белорусских мужчин любовь? Портрет к 23 февраля составил Белстат

Средний возраст белорусского мужчины - 38 лет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Портрет белорусского мужчины составил Национальный статистический комитет ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Для этого Белстат использовал результаты выборочного обследования домохозяйств.

Итак, что любят делать белорусские мужчины? Оказалось, что главный вид отдыха для большинства из них (59%) - просмотр эфира ТВ и прослушивание музыки. На втором месте - общение с друзьями, на третьем - интернет и компьютер. Лишь 11% проводят свободное время за каким-нибудь хобби. Такой же процент занимаются физкультурой и спортом.

Также у мужчин спросили про их главные ценности. Большинство назвали своими жизненными приоритетами здоровье и понимание в семье. Материальный достаток лишь на третьем месте. Затем - желание жить без конфликтов, ну а на пятом месте - любовь.

В целом в опросе поучаствовали мужчины в возрасте от 16 лет и старше, отмечается в информации Белстата. А всего мужчин в республике, по данным переписи населения 2019 года, - 4 млн. 351 тыс. При этом средний возраст белорусского мужчины - 38 лет.

Кстати, самыми «мужскими» видами деятельности в стране стали: строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьеская службы, промышленность, информация и связь.