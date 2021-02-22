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В МВД рассказали о задержании участников бчб-фотосессии под Минском, которая даже не успела начаться

Они ждали фотографа возле леса, но приехал ОМОН
Алексей БЕЛЯНЧЕВАлексей БЕЛЯНЧЕВ
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Четырех человек задержали под Минском, когда они хотели устроить БЧБ-фотосессию

Четырех человек задержали под Минском, когда они хотели устроить БЧБ-фотосессию

ОМОН задержал четырех человек под Минском, которые планировали устроить бчб-фотосессию. Об этом сообщает Telegram-канал незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

Они были в бчб-одежде и ждали фотографа, но приехал ОМОН.

Тем временем в пресс-службе МВД рассказали о задержании участников этой акции.

– Днем 21 февраля в столичную милицию поступило сообщение: около свалки в микрорайоне Чижовка неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой. На место выбыл ОМОН. Во время задержания двое 33-летних мужчин и две девушки (21 и 26 лет) оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу. В итоге их доставили в Ленинское РУВД Минска для разбирательства, – рассказали подробности в МВД.

По словам задержанных, они хотели прокатиться по городу с бчб-флагами и заклеенными номерами, а также сделать фотографии и видеоролик для Telegram-каналов.

– Цель – создать видимость сохраняющейся протестной активности в стране, – добавили в МВД.

По результатам проверки все участники акции протеста привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному требованию сотрудников при исполнении ими служебных полномочий.

Трое задержанных получили от судьи административный арест, одна девушка наказана штрафом.

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