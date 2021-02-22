Общались 6,5 часов: встреча Лукашенко и Путина в Сочи завершилась

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась. Фото: president.gov.by

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Президенты общались шесть с половиной часов», – отмечается в сообщении.

Лукашенко и Путин беседовали не только во время переговоров, но также за обедом и во время катания на лыжах.

При этом по традиции никаких заявлений об итогах переговоров они делать не будут.

Напомним, что встреча проходила 22 февраля в Сочи. После беседы без галстуков, состоялся обед, затем Лукашенко и Путин отправились кататься на лыжах.

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22 февраля они провели переговоры в Сочи, а затем отправились кататься (подробности).

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