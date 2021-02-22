Светлана Тихановская дала большое интервью Дмитрию Гордону и рассказала, когда допустила ошибку

Светлана Тихановская дала интервью Дмитрию Гордону. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Большое интервью выйдет во вторник, 23 февраля в 18:00 на YouTube-канале Гордона.

Известно, что беседа была записана в Литве, где с августа прошлого года находится Тихановская после отъезда из Беларуси.

Кроме того, она пообщалась с супругой Гордона журналисткой Алесей Бацман и рассказала, когда допустила ошибку, а также о своем самом счастливом и самом ужасном дне и о том, как представляет свою встречу с мужем Сергеем Тихановским, который находится под арестом.

– Знаете, наверное, я допустила ошибку, когда не удосужилась узнать, выяснить, научиться, как общаться с силовиками, как противодействовать их прессингу, и просто заранее не озаботилась, что такая ситуация может быть, – сказала Тихановская, отметив при этом, что не может назвать свой отъезд из Беларуси ошибкой.

– Я не могу сказать, что это ошибка... Зная их методы работы, думаю, все могло сложиться по-другому, – пояснила она, ее цитирует gordonua.com.

Самый же счастливый день для Тихановской, по ее словам, – это рождение детей, а вот ужасных дней у нее было три.

– Это три дня после выборов, когда белорусы подвергались жесточайшим пыткам и насилию со стороны силовиков в тюрьмах Беларуси, – уточнила Светлана Тихановская.

Она добавила, что испытывала тогда ужас и непонимание. Также она поделилась тем, что скажет своему мужу, когда встретится с ним.

– Слова любви. Как сильно мы по нему скучали, как он для нас важен. Хотя он и так это знает... Просто такие слова нельзя откладывать на потом, надо каждый день напоминать, говорить, - добавила Тихановская.

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