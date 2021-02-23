В «Минскэнерго» предупредили о возможной вони из-за испытаний на ТЭЦ-4. Фото: БелТА

В «Минскэнерго» предупредили о возможной вони на ТЭЦ-4 из-за проводимых испытаний. Об этом сообщает БелТА с ссылкой на ведомство.

- С 24 февраля по 19 марта на ТЭЦ-4 будут проводиться испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазуте) для того, чтобы повысить надежность и экономичность работы оборудования. Все испытания будут проводиться в соответствии с утвержденными режимными картами с соблюдением всех экологических нормативов, - написано в сообщении «Минскэнерго».

На предприятии уже предварительно были проведены мероприятия, чтобы запах мазута не сильно распространялся в воздухе: была уменьшена температура топочного мазута в расходном резервуаре, а также три мазутных резервуары мазутохранилища была переведены в режим холодного хранения.

В ведомстве принесли свои извинения жителям и гостям Минска за причинение неудобств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горящего Египта из Беларуси больше нет, а цены могут вырасти из-за россиян: эксперты турбизнеса об отдыхе, доступном белорусам весной и летом 2021 года.

Спросили у специалистов из турбизнеса, как работает страховка от невылета из-за COVID-19, куда белорусы летали зимой, и не поздно ли бронировать туры на весну и лето. (подробности)

С 23 февраля топливо в Беларуси вновь дорожает на 1 копейку.

В целом с начала года это уже четвертое подорожание. (подробности)