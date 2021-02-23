Страшная авария в Лиозненском районе: один человек погиб, еще два находятся в больнице

В Лиозненском районе произошла страшная авария. Фото: ГАИ Витебской области

В Лиозненском районе в понедельник, 22 февраля, произошла страшная авария, в результате которой один человек погиб, а еще два находятся в больнице. Об этом сообщили в ГАИ Витебской области.

- В 9 утра 22 февраля на 118-ом километре трассы Санкт-Петербург – Гомель- граница Украины столкнулись три автомобиля. Удалось установить, что за рулем «Тойота» находился 34-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением, по касательной зацепил «БВМ», а после этого врезался в «Форд», - пояснили в областной ГАИ.

Водитель «Тойота» от полученных травм скончался на месте. В машине также ехал 31-летний пассажир. Он был доставлен в больницу. В результате ДТП пострадала и 22-летняя девушка, находившаяся в «Форд». Она также в больнице.

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