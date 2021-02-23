Каннабис против ковида: канадские ученые тестируют экстракты из 800 видов конопли, чтобы предотвратить заражение COVID-19

Это конопля. Возможно, она поможет людям в борьбе с коронавирусом. Фото: из архива КП.

Ученые в попытке предотвратить распространение ковида тестируют самые неожиданные идеи. Так, канадские ученые работают над экстрактами из каннабиса в надежде, что те смогут защитить организм человека от проникновения коронавируса.

Биологи из Университета Летбриджа протестировали на 3-D модели дыхательных путей и кишечных тканей человека экстракты из более 800 выведенных ими сортов конопли с высоким содержанием каннабидиола, пишет Популярная Механика. Оказалось, что каннабидиол из нескольких сортов каннабиса действительно снижает активность коронавируса. Но конопля оказалась не так проста – другие сорта ее, напротив, повышали ее.

Тем не менее, ученые уверены, что обнаруженное ими свойство каннабидиола можно использовать для профилактики и лечения ковида и собираются продолжать исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последние новости о коронавирусе в Беларуси и в мире на 23 февраля собраны ЗДЕСЬ.