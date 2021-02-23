В Минске мужчину осудили на 10 суток за бело-розово-белое полотно на окне

Фото носит иллюстративный характер Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске мужчину осудили на 10 суток административного ареста за бело-розово-белое полотно на окне. Информацию опубликовали правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

В суде Фрунзенского района 22 февраля, в понедельник, проходило заседание по делу Сергея Муравского – отца троих детей, на которого был составлен по статье КоАП 23.34 за пикетирование с целью высказывания своих политических взглядов. Мужчина, по мнению суда, пикетировал на 16-ом этаже своей квартиры с помощью флага.

Сергей Муравский свою вину не признал, так как посчитал, что 16-ый этаж – «это не самое удачное место для пикетирования». Он также добавил, что окна его квартиры выходят на поле, теплицы и дорогу, а бело-розово-белое полотно используется как штора, потому что солнечная сторона.

Судья Юлия Близнюк решила, что этот бело-розово-белый флаг – незарегистрированная символика, а Муравский с ее помощью пикетировал. Судья назначила мужчине 10 суток административного ареста.

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