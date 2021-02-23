В Минске на пешеходном переходе машина сбила мужчину с четырехлетней девочкой Фото: Сергей ГАПОН

В Минске на пешеходном переходе машина сбила мужчину с четырехлетней девочкой. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что 22 февраля водитель автомобиля «Сааб» двигался по улице Мирошниченко в направлении улицы Гамарника. В районе дома №14 он сбил двух пешеходов – 45-летнего мужчину и четырехлетнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в ведомстве.

Мужчина с ребенком в результате случившегося получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В ГАИ отметили, что в январе 2021 в Минске было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 19 человек были травмированы, а трое скончались. И добавили, что 13 наездов было совершенно именно по вине водителей на обозначенных переходах.

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