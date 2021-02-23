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Ученые рассказали, как на основе вакцины от COVID-19 можно создать вакцину от рака

Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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"Потренировавшись" на вакцине от ковида, ученые могут создать прививку от рака?

"Потренировавшись" на вакцине от ковида, ученые могут создать прививку от рака?

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вакцина против рака должна быть гибкой и многофункциональной, и способ, который используют вакцины против ковида, может этому способствовать

Медики предполагают, что, благодаря опыту, приобретенному в борьбе с ковидом, они могут значительно продвинуться в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает Медицина и Наука со ссылкой на Журнал Американского химического общества Nano Letters.

Способ, которым стимулирует иммунную систему организма вакцина от COVID-19, может быть использован и при создании вакцины против рака, считают ученые. Вакцина против рака должна работать сразу по нескольким направлениям - обучая иммунную систему организма распознавать раковые клетки либо для предотвращения возвращения рака, либо для активного поиска и уничтожения опухолей в организме в качестве иммунотерапии. Именно так относительно вируса ковида работает технология мессенджерной РНК, которая используется в вакцинах Moderna и Pfizer.

Речь идет о том, чтобы доставить мРНК в опухолевые клетки таким образом, что опухоль будет выделять белки, сигнализирующие иммунной системе атаковать опухолевую клетку, либо доставить мРНК в иммунные клетки, таким образом вооружив их сенсорами для обнаружения опухоли и обучая иммунную систему убивать клетки опухоли, объясняют ученые. Так как существует множество различных типов рака, вакцина должна быть универсальной, отмечают ученые.

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