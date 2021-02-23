Фотофакт. В Пинске в феврале распускаются «котики»

В Пинске в феврале распускаются «котики». Фото: "Медиа-Полесье"

В Пинске в феврале уже распускается верба. На улице Янищиц набухшие почки превратились в мягкие и пушистые «котики». Об этом сообщает издание «Медиа-Полесье».

О том, что верба решила готовиться к весне в феврале стало заметно еще на прошлой неделе, когда на Полесье на смену морозам пришла оттепель.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Беларуси уже 25 февраля по юго-западу ожидается до +12 градусов тепла.

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