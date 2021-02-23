«Избил и вырвал волосы». В Новополоцке мужчина напал на судебных приставов, а потом заперся в квартире – пришлось вырезать двери

Через несколько секунд дебошир набросится на судебных приставов и вырвет девушке клок волос. Фото: кадр из видео МВД.

В Новополоцке возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на судебных приставов. Подробности инцидента рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

-Сотрудницы отдела принудительного исполнения, выполняя свои служебные полномочия, посетили по месту жительства 43-летнего новополочанина. Визит приставов вызвал у мужчины явное недовольство, а спустя некоторое время он и вовсе впал в ярость. Дебошир стал оскорблять сотрудниц, а затем стал их избивать. У одной из девушек он даже вырвал клок волос, а позже вытолкал обеих из квартиры, - рассказала Ольга Шкуратова.

Женщины обратились в милицию. Когда приехали сотрудники ГОВД, мужчина заперся в квартире. Чтобы добраться до него, пришлось вызывать спасателей со спецтехникой – они вскрыли двери.

Оказалось, мужчина в момент конфликта был пьян. Ранее он уже был судим. Теперь ему придется отвечать по части 1 ст.366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).

-В Витебской области за 2020 год за подобные нарушения было возбуждено 23 уголовных дела, - отметила Ольга Шкуратова.

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