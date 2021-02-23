«Пикетировал с помощью БЧБ-картины»: в Минске на 15 суток осудили замдиректора одного из баров

В Минске на 15 суток осудили замдиректора одного баров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минске осудили на 15 суток административного ареста заместителя директора бара «Барсук». Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Николай Пекарь был задержан сотрудниками криминальной милиции в пятницу, 19 февраля. На мужчину был составлен протокол по статье 23.34 КоАП за то, «что он пикетировал с помощью бело-красно-белой картины «Барсук», наклейки и чехла на телефоне с «Погоней».

Мужчину судили в понедельник, 22 февраля в суде Октябрьского района. Николай Пекарь свою вину не признал и заявил, что лично данную картину не вывешивал.

На суде выяснилось, что в протоколе свидетелем проходил безработный «Дятлов», но адвокат обратил внимание, что он же является сотрудником криминальной милиции, который задерживал Пекаря. Он же – лицо, которое вело административный процесс и составляло рапорт.

Несмотря на то, что у Николая Пекаря на иждивении находится двухмесячный ребенок, судья Ольга Неборская назначила мужчине 15 суток административного ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске мужчину осудили на 10 суток за бело-розово-белое полотно на окне.

Судья решила, что бело-розово-белое полотно – это флаг, а мужчина проводил пикетирование. (подробности)

Судья решила, что это незарегистрированная символика: в Минске женщину оштрафовали на 870 рублей за оранжевую ленту на окне.

В протоколе было указано, что «на белой фрамуге окна наклеена оранжевая лента». (подробности)