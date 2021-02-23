Видеофакт. Вот как спасатели доставали зажатого в кабине после аварии водителя фуры – пришлось держать на весу

Спасателям пришлось держать мужчину на весу, пока освобождали его зажатую в кабине ногу. Фото МЧС.

-Было непросто подобраться к конструкциям, зажавшим ногу мужчины, но у нас получилось, - рассказал командир отделения ПАСЧ № 3 Борисовского горрайкотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Смольский, который принимал участие в спасении мужчины, пострадавшего в ДТП.

Авария произошла на 432 километре трассы М1 недалеко от деревни Дубовый Лог Борисовского района. Столкнулись два большегруза. Один автомобиль вылетел в кювет, его водитель смог самостоятельно выбраться из кабины. Водителя второго грузовика зажало в деформированной от столкновения кабине.

– Кабина была сильно деформирована. Заблокированной оказалась нога мужчины, который им управлял. Чтобы максимально оберегающе проводить работы по деблокированию, мы с коллегами держали пострадавшего практически на весу, - рассказал Андрей Смольский.

Освободив ногу мужчины, спасатели извлекли его из кабины и передали медикам.

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