В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя – он еле держался на ногах

В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного мужчину – он еле держался на ногах. Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного мужчину – он еле держался на ногах. Информацию опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В субботу, 20 февраля, от оперативно-дежурной части ГУВД Мингорисполкома поступила информация о том, что необходимо проверить состояние водителя машины «Фольксваген», которые двигался по улице Аэродромной. По данному адресу выехали сотрудники ДПС. Водитель был задержан. Мужчина еле держался на ногах. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, - пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины был составлен протокол по части 1 18.16 КоАП – Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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