В Минске 23 февраля по некоторым адресам не будет отопления Фото: Инна КОРСАК

В Минске 23 февраля, во вторник, по некоторым адресам не будет отопления. Причина – оперативный ремонт в сети. Об этом сообщили на сайте «Минскэнерго».

- Для того чтобы ликвидировать повреждения, будет отключен участок квартальной теплосети. По этой причине по нескольким адресам будет отсутствовать отопление с 9.00 до 17.00, - говорится в сообщении.

Отопление с 9.00 до 14.00 будет отключено по следующим адресам:

улица Искалиева, 14а; улица Корицкого, 4; улица Тухачевского, 11, 13 ,15№ улица Плеханова, 16, 18, 18 к.1 и 2, 19, 21, 25.

Отопление с 9.00 до 17.00 будет отключено по адресам:

Партизанский проспект, 105, 107; улица Центральная, 17, 19; улица Украинская, 15, 15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а; улица Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 26.

В «Минскэнерго» принесли извинения за временные доставленные неудобства.

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