В Минске 23 февраля продолжается суд над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным

В Минске продолжается суд над Борисевич и Сорокиным. Фото: Belta via Reuters

В Минске 23 февраля, во вторник, продолжается суд над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

В суд в качестве свидетелей вызовут редактора портала TUT.BY Марину Золотову, а также двоюродную сестру умершего Романа Бондаренко Ольгу Кучеренко.

- Я рассчитываю на справедливый приговор и очень надеюсь, что той информации, которую донесут свидетели до суда, окажется достаточно, чтобы оправдать и Артема, и Екатерину. На мой взгляд, они не виноваты...В промежутке между публикацией СК о том, что Роман был не трезв и в промежутке, когда Екатерина свою статью опубликовала, она мне звонила и мы ней вместе согласовывали публикацию. От меня она получила официальное разрешение. Тетя (мама Романа Бондаренко – Ред.) неоднократно говорила о том, что она не собирается держать втайне, - рассказала Ольга.

Заседание началось в 10.15 в Доме правосудия на Семашко.

Заседание началось в 10.15 в Доме правосудия на Семашко Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В 11 часов в зал в качестве свидетеля зашла редактор портала tut.by Марина Золотова.

Первое судебное заседание над Екатериной и Артемом состоялось 19 февраля, в четверг.

Напомним, что журналистка портала tut.by Катерина Борисевич и врач БСМП Артем Сорокин обвиняются в разглашении врачебной тайны, которая заключатся в том, что на момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. Им может грозить до трех лет лишения свободы.

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