Фотофакт. В «Пуле Первого» опубликовали армейское фото Лукашенко

В «Пуле Первого» опубликовали армейское фото Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В день защитника отечества, 23 февраля, в телеграм-канале «Пул Первого» армейское опубликовали фото Александра Лукашенко.

- С днем защитника Отечества! Кстати, в армию президент был призван в 1975 году, - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко служил с пограничных войсках, а также был инструктором политического отдела Западного пограничного округа в Бресте.

На сайте Лукашенко можно полистать фотографии тех лет, когда он служил в армии. Фото: телеграм-канал "Пул Первого" и официальный сайт президента

В 1980-1982 годах будущий президент служил в рядах Советской Армии в должности заместителя по политической работе воинской части. Данная информация содержится на официальном сайте Александра Лукашенко.

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