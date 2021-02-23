«Использовал лабораторную посуду». Минчанин делал дома психотропы

Хозяина домашней нарколаборатории будут судить. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Минском районе прокуратура направила в суд дело в отношении 25-летнего минчанина, который устроил дома лабораторию по изготовлению наркотиков.

Молодой человек купил жидкости и вещества, из которых можно делать прихоактивные вещества, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Все это он привез в квартиру, добыл лабораторную посуду. «Химику» удалось изготовить жидкость, которая впоследствии могла быть превращена в наркотик или психотропное вещество.

Минчанина будут судить по ч.4 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он находится под стражей.

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