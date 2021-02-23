34 572 осуждены, 93 оправданы. Стало известно, за что судили белорусов в 2020 году и как наказывали

Верховный суд рассказал, сколько человек были осуждены в Беларуси за 2020 год и как их наказали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховный суд Беларуси обнародовал статистику за 2020 год. Согласно ей, в Беларуси за год вынесли 32 010 приговоров, согласно которым были осуждены 34 572 человека. За то же время оправданы были 93 человека.

Большинство из осужденных совершили преступления против собственности – кражи, грабежи, разбои, хищения с помощью компьютерной техники. Таких было 13 364 человека. На втором месте – приговоры за преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних – 5 963. Абсолютное большинство здесь составляют «алиментщики», не желающие содержать своих детей или платить за их содержание государству.

291 человек осужден за убийство, 325 – за преступления против половой неприкосновенности, 2002 – за преступления, связанные с наркотиками. За хулиганство осудили 2008 человек. За преступление против интересов службы (превышение служебных полномочий, дачу или получение взятки) – 631 человек.

7 750 человек получили наказание, связанное с лишением свободы, в том числе трое приговорены к пожизненному заключению. Три человека приговорены к смертной казни.

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