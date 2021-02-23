Головченко: «Несмотря на беспрецедентное давление в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики»

Головченко заявил, что в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики. Фото: БелТА

Премьер-министра Беларуси Роман Головченко заявил, что, несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, в 2020 году удалось обеспечиться устойчивую работу экономики. Его слова приводит БелТА.

- Несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, в 2020 году удалось обеспечиться устойчивую работу экономики. Александром Лукашенко были поддержаны предложения правительства, и во второй половине года оказывалась системная поддержка предприятиями реального сектора экономики, бизнесу, а также конкретным работникам бюджетных и коммерческих организаций. Общая сумма такой поддержки составила более двух миллиардов рублей. В условиях дефицита бюджета, исполнения обязательств по государственному долгу – беспрецедентная поддержка. Нам удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий, полностью восстановиться объемы добавленной стоимости и самое главное – сохранить трудовые коллективы, - заявил Головченко.

Премьер-министр добавил, что в 2020 году было обеспечено и повышение уровня благосостояния населения.

- В течение 2020 года смогла устойчиво возрасти заработная плата. В декабре она достигла полутора тысяч рублей. Также был обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере. И в первую очередь у врачей и учителей. Соотношение зарплат бюджетников со средней по Беларуси составило 80,4%. Нам фактически полностью удалось решить задачу по снижению количества организаций, в которых зарплата менее 500 рублей. За 2020 года их число снизилось более чем в 18 раз, - рассказал Головченко.

Он подчеркнул, что в прошлом году также обеспечено повышение уровня благосостояния населения. «В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого полутора тысяч рублей. Обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь у врачей и учителей. Целевой ориентир выполнен, соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило 80,4%. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. За истекший год их число снизилось более чем в 18 раз», — отметил премьер-министр.

По его словам, серьезная проблема, которая на сегодня стоит – это высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики.

- По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 миллиардов и по сравнению с началом года смогла вырасти на 19%, - заявил Головченко.

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