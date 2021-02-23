Двулетняя девочка проглотила банку таблеток в Слониме

Маленькая девочка увидела таблетки без присмотра и съела все сразу. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Серьезный инцидент с маленьким ребенком произошел на днях в Слониме, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Мама 2-летней малышки оставила без присмотра таблетки буквально на несколько минут, этого хватило. Таблетки обнаружила девочка и, когда мама вернулась банка была уже пустой.

- Эти таблетки были прописаны педиатром ребенку. Мама достала лекарство из аптечки и отошла в другую комнату на пару минут. Когда женщина зашла обратно в комнату, таблеток в банке уже не было. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, - прокомментировали в пресс-службе.

Прибывшие медики оперативно сделали промывание желудка, ребенка спасли. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

В УВД уточнили, что это произошло в благополучной семье.

- Стоит признать, что девочка не по годам развита и коммуникабельна. Малышка рассказала, что выпила лекарства из любопытства и пообещала, что больше так делать не будет. В ИДН Слонимского РОВД пояснили, что именно любознательность малышки и минутная невнимательность мамы едва не привели к беде, - добавили в пресс-службе.

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