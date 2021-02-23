Сказали, что проводится спецоперация и пообещали вознаграждение: вот как мошенники обманули жителя Пружан

За два дня житель Пружан попался на уловку мошенников дважды. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Очередной факт мошенничества сообщили БелТА в пресс-службе УСК по Брестской области.

Это произошло 17 февраля в Пружанах. Горожанину позвонили в Viber и представились сотрудниками ОВД. Легенда была такая: мол, есть недобросовестные банковские работники, и сейчас проводится спецоперация по их выявлению и задержанию. Почему звонят именно этому мужчине - с его счета кто-то попытался снять деньги и надо «поймать вора». В эту версию 48-летний житель Пружан поверил безоговорочно, а когда ему предложили перевести деньги на якобы безопасный резервный государственный счет, да еще и пообещали вознаграждение за содействие, и вовсе «поплыл».

Но и после перевода денег со счета от легковерного горожанина мошенники не отстали и позвонили в мессенджер снова уже на следующий день.

- В этот раз мошенники заявили, что якобы отрабатывается персонал конкретного банка. Его попросили прийти в ближайшее банковское отделение и оформить овердрафт-кредит. Для сохранности и эти деньги нужно было перевести на «госсчет», - прокомментировали в УСК

В итоге за два дня мужчина перевел мошенникам свыше 6 тысяч белорусских рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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