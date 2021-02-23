Путин улетел в Москву, а Лукашенко до сих пор находится в Сочи? Фото: telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко находится в Сочи уже пятый день – президентский Boeing 767 прилетел туда еще днем в пятницу. Чем занимался президент в пятницу, субботу и воскресенье - не сообщалось. Однако известно, что Лукашенко любит проводить время в Сочи и кататься там на лыжах. Например, ровно год назад «Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу. А еще год назад в Сочи Александр Лукашенко брал с собой младшего сына Николая - они играли в хоккей с Путиным. В этот раз Николай тоже был в Сочи.

22 февраля в Красной поляне (это под Сочи) прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сама встреча длилась час. Потом президенты немного покатались на горных лыжах и снегоходах. После чего был совместный обед. Затем – обмен подарками. Расстались президенты в 21 час. Никаких заявлений об итогах переговоров сделано не было.

Утром на следующий день Путин уже возлагал венок к могиле Неизвестного солдата в Москве. А Лукашенко? Судя по всему, президент Беларуси до сих пор находится в Сочи. По крайней мере, согласно данным авиасервиса Radarbox, президентский борт до сих пор находится в аэропорту Адлера. Нет никаких новостей 23 февраля о Лукашенко и в государственных СМИ Беларуси.

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