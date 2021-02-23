Во время задержания в троллейбусе девушка укусила омоновца за ногу - гособвинитель запросил для нее 2 года колонии

Укусившую омоновца во время жесткого задержания Наталью Раентову могут отправить в колонию. Фото: незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

В Минске проходит суд по делу против Натальи Раентовой, минчанки, задержанной 29 августа 2020-го года в троллейбусе в Минске после женского марша, сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» из зала суда.

За участие в акции девушка получила сутки административного ареста, но на свободу после этого она больше не вышла. Раентову обвинили в применении насилия к бойцу ОМОНа - во время жесткого задержания девушка укусила силовика за ногу (ст. 364 УК РБ). Во вторник, 23 февраля, после более трех месяцев перерыва продолжилось рассмотрение уголовного дела.

Уточняется, что укусила бойца ОМОНа девушка за левое бедро. Признанный потерпевшим, Андрей Хомич, командир отделения 4-ой оперативной роты 12-го взвода ОМОНа, на больничный не попал, но обращался в госпиталь МВД, где ему сделали перевязку. За это силовик потребовал компенсацию морального вреда - 2 тысячи белрублей.

Также в рапорте командира ОМОНа Андрея Хомича указано, что вместе с Натальей Раентовой совершил административное правонарушение 29 августа и ее брат Александр, он также задержан и находится в СИЗО, его обвиняют в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (342 УК РБ).

Во время перерыва в судебном процессе девушке провели психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам стало ясно, что в момент задержания Наталья не была в состоянии аффекта и осознавала свои действия, могла ими руководить.

Гособвинитель запросил ей два года лишения свободы в колонии общего режима. Последнее слово обвиняемой назначено на 24 февраля 2021-го года.

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