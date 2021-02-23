Задержанных по делу «Пресс-клуба» оставили под стражей еще на два месяца

Юлия Слуцкая и ее сын, как и другие задержанные по делу "Пресс-клуба", находятся под стражей уже более двух месяцев. Фото: Facebook Александра Слуцкая.

Задержанные в двадцатых числах декабря 2020-го года фигуранты по делу «Пресс-клуба» останутся в заключении еще на два месяца, написала в своем Facebook Александра, дочь основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой.

Так стало известно, что фигуранты по делу «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Алла Шарко, Сергей Ольшевский останутся в заключении до 23 апреля.

- Любимые мама и братик, родные Алла Шарко и Сергей Ольшевский находятся за решеткой уже 64 дня. Срок содержания под стражей продлили еще на 2 месяца. Для всех, - сообщила она.

Насчет другой задержанной Ксении Луцкиной такой информации пока нет, ее адвокат заявил, что официальных документов по этому поводу он не получал, но и на свободу она не вышла.

Ранее в КГК сообщали, что у «Пресс-клуба» могут быть нарушения, связанные, в том числе, «с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

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