В Чехии из-за COVID-19 жителей обязали носить сразу по две маски

Шарфы, платки либо самодельные маски в качестве средств защиты в Чехии запрещены. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Чехии правительство приняло указ, обязующий жителей страны с 25 февраля носить сразу две, а не одну защитную маску, сообщил ресурс Lenta.ru.

Данное решение касается мест массового скопления людей: магазинов и ТЦ, учреждений здравоохранения, общественного транспорта и остановок. Таким образом, в этих местах жители Чехии с конца февраля будут обязаны использовать две маски или респираторы без клапана выдоха (степень защиты FFP2 или KN95 - Прим.)

Как пояснил закон глава чешского Минздрава, две маски, респиратор или другие средства защиты должны в итоге обеспечивать высокую эффективность фильтрации воздуха - не менее 95 процентов.

- При этом по городским улицам по-прежнему можно передвигаться в одной маске. Однако запрещается в качестве средства защиты использовать шарфы, платки либо самодельные маски, - подчеркнул глава Минздрава Чехии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Назван еще один способ получить антитела к COVID-19: родиться у правильной матери.

Ученые надеются, что антитела смогут передавать новорожденным не только женщины, переболевшие ковидом, но и вакцинированные (подробности).

Ученые рассказали, как на основе вакцины от COVID-19 можно создать вакцину от рака.

Вакцина против рака должна быть гибкой и многофункциональной, и способ, который используют вакцины против ковида, может этому способствовать (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 февраля 2021 года: более 279 тысяч человек заразились COVID-19 за все время и 1921 пациент умер.

Последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 февраля 2021 года (подробности).