Не встретились, но созвонились: Лукашенко и Медведев перенесли встречу

Медведев перенес встречу с Лукашенко в Сочи. Фото: "РИА Новости".

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что во время своего визита в Россию Александр Лукашенко планирует официальную встречу с Дмитрием Медведевым, заместителем председателя Совета безопасности России.

Лукашенко вылетел в Сочи еще в пятницу, 19 февраля. Встреча с Владимиром Путиным прошла в понедельник, 22 февраля. А вот с замом главы Совбеза России, похоже, встретиться не получится.

Так в секретариате Дмитрия Медведева рассказали, что с президентом Беларуси он поговорил по телефону еще 22 февраля. Личное общение в этой телефонной беседе перенесли на другое время, сообщило ТАСС.

- Они условились позже провести личную встречу,- заметили в секретариате.

При этом, скорее всего, пока еще Александр Лукашенко остается в России.

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