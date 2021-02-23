Суд по делу Бабарико отложен на неопределенный срок

Здание суда Московского района, где 4 февраля началось рассмотрение Верховным Судом Беларуси дела топ-менеджеров Белгазпромбанка, было ограждено, а представителям ряда негосударственных СМИ не одобрили заявки на освещение процесса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минке идет судебный процес по делу Виктора Бабарико. Еще в понедельник, 22 февраля в суде сообщили, что следующее заседание пройдет в среду, 24 февраля, и начнется в 11.00. Однако сейчас стало известно, что заседания по делу отложены на неопределенный срок.

- По информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта, - сообщает официальный telegram-канал Виктора Бабарико.

Интересно, что информация о переносе судебных заседаний появилась на следующий ден после переговров Лукашенко и Путина, которые прошли в Красной поляне под Сочи. Некоторые аналистики не исключали того, что на переговороах может быть затронута тема уголовного дела бывшего руководителя “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико.

Напомним, всего в деле топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 8 обвиняемых: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, заместители председателя правления банка Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и экс-зампред правления Сергей Добролёт, учредитель «Активлизинг» Виктор Кобяк. Шесть из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

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