Мужчина оформлял командировки, а сам в них не ездил – возбудили сразу три уголовных дела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Следственном комитете Беларуси сообщили об уголовном деле о мошенничестве с оформлением командировок.

В Могилеве 46-летний мужчина работал начальником склада одного государственного бакалейного предприятия. По работе он должен был ездить по магазинам могилевской области и проверять магазины. Согласно трудовому договору, в эти дни оплачивалась двойная зарплата, плюс командировочные, плюс расходы на бензин. Мужчина мухлевал с документами и путевыми листами, которые отдавал в бухгалтерию. В результате получал дополнительные деньги, а солярку, якобы потраченную на командировку, оставлял себе.

По версии следствия, ущерб от его действий составил 2 тысячи рублей. В результате возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «Мошенничество» (грозит до трех лет), «Служебный подлог» (до двух лет) и «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено» (до 4 лет).