Лукашенко снова провел переговоры с Путиным – на этот раз по телефону.

22 февраля в Красной поляне (это под Сочи) прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Сама встреча длилась час. Потом президенты немного покатались на горных лыжах и снегоходах. После чего был совместный обед. Затем – обмен подарками. Расстались президенты в 21 час. Никаких заявлений об итогах переговоров сделано не было.

А сегодня снова провели переговоры – только уже по телефону. По данным Telegram-канала “Пул первого” президенты обсудили выравнивание условий для жизни людей и для бизнеса в Союзном государстве. А именно - функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство).

Напомним, Лукашенко находится в Сочи уже пятый день – президентский Boeing 767 прилетел туда еще днем в пятницу. Чем занимался президент в пятницу, субботу и воскресенье - не сообщалось. После переговоров Путин Улетел в Москву, где на следующий день возлагал венок к могиле Неизвестного солдата в Москве. А Лукашенко? Судя по всему, президент Беларуси до сих пор находится в Сочи. По крайней мере, согласно данным авиасервиса Radarbox, президентский борт до сих пор находится в аэропорту Адлера. Не было никаких новостей 23 февраля о Лукашенко и в государственных СМИ Беларуси.

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