Видеофакт. В Гродно с милицией и МЧС распилили лед на Немане, чтобы жители не занимались зимней рыбалкой

В Гродно на выходных десятки рыбаков ловили рыбу на подтаявшем льду плечом к плечу. Фото: newgrodno.by.

Есть в Гродно красивая и мощная река - Неман, и еще есть свой порт. И вот на одном участке в порту, выяснилось, что находится очень рыбное место. Рыбаки утверждали - место прикормленное, рыбы под небольшим пятачком льда - хоть пруд пруди!

Корреспонденты местного ресурса newgrodno.by проверили и оказалось, что это действительно так. В затоне, где зимуют баржи, несмотря на начавшуюся оттепель, собрались десятки рыбаков. Рыбы - тонны, кто-то рыбачит по-честному, а кто-то, пользуясь «задухой», едва не за жабры тащит рыбу из-подо льда.

В выходные 20 - 21 февраля на 50 метрах, плечом к плечу рыбачили больше 100 человек, не пугаясь даже треска подтаявшего льда. Правда, многие пришли не азартом, а за добычей - открыто браконьерили, багрили рыбу.

Рыбаки наблюдают, как ликвидируют их рыбное место. Фото: newgrodno.by.

- Ловить таким способом (багрить), как делало большинство, это варварство. Багрили ее обычной блесной с тройником, цепляя обессиленную рыбу за что попало. В результате много особей травмированы: чтобы поймать одну рыбину, калечат десятки. При такой ловле люди не могут остановиться и набивают рыбой до отказа все имеющиеся пакеты и емкости. По 30-40 килограммов улова выносили, - рассказал журналистам местный рыбак.

Новость из Гродно разлетелась по СМИ и, конечно, узнали об этом и правоохранители. Уже во вторник, 23 февраля, от рыбного раздолья не осталось и следа.

Это потому, что еще вечером 22 февраля к месту массовой рыбалки приехали МЧС, ОСВОД и силовики. Рыбаков попросили уйти со льда, а сам участок распилили бензо- и электропилами.

- Последние три дня в затоне Немана на левом берегу было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Поэтому мы приняли решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 21.00 вечера вопрос был решен, - уточнил Юрий Полещук, ведущий специалист Гродненского ОСВОД.

Зимняя рыбалка в этом месте могла обернуться трагедией. Фото: newgrodno.by.

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