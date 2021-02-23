Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 февраля 2021 года: за сутки еще 9 умерших, но уже меньше 1000 новых заразившихся COVID-19

Стало известно, как меняется ситуация с коронавирусом в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси рассказали, как изменилась ситуация по коронавирусу за последние сутки.

Так сообщается, что за сутки на вторник, 23 февраля, коронавирус подтвердился у 972 пациентов. За довольно долгое время этот показатель вновь стал меньше тысячи. При этом за все время пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 280 тысяч 428 человек.

- За сутки в Беларуси выписан 861 пациент, - уточнили в Минздраве статистику по выздоровевшим.

Таким образом, за весь период в Беларуси коронавирусом переболели и были выписаны уже 270 тысяч 289 пациентов больниц.

В Минздраве официально сообщили и о еще 9 умерших от коронавируса. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси скончались 1 тысяча 930 пациентов с выявленным коронавирусом.

Выросло и количество выполненных тестов: плюс 7 тысяч 367 исследований за сутки, в за все время - свыше 4,806 миллиона тестов.

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